بومبيو: نرحب بحكم الإدانة الصادر في قضية اغتيال رفيق الحريري

واشنطن/الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ترحب بحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وفي بيان له الثلاثاء، دان بومبيو ما وصفه بـ "استغلال "حزب الله" للمنظومة المالية اللبنانية"، مشيرا أن "ذلك وتدهور مؤسسات الدولة في لبنان يقوض السلامة المالية للبلاد وآفاق تعافيها من الأزمة".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خلال جلسة في مدينة لاهاي بهولندا، سليم عياش، عضو "حزب الله"، وبرأت المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم: حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.

وحدّدت المحكمة 21 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا لإصدار العقوبة بحق عياش في اغتيال الحريري عبر تفجير أثناء مرور موكبه بالعاصمة بيروت، في 14 فبراير 2005.

وانطلقت الجلسة وسط ترقب شديد، خارج وداخل لبنان الذي يعاني أوضاعا متردية للغاية، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث واستقطاب سياسي حاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.