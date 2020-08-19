الحكومة اليمنية تنفي سيطرة الحوثيين على مناطق بالبيضاء

اليمن/عزيز الأحمدي/الخليج 365

نفت الحكومة اليمنية، الأربعاء سيطرة جماعة "أنصار الله"(الحوثيين) على مناطق بمحافظة البيضاء وسط البلاد، واصفة ذلك بـ”الاكاذيب“.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي نشرته وكالة سبأ الرسمية فجر الاربعاء .

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي ”يحيى سريع“في بيان متلفز سيطرتهم على مساحة كبيرة تقدر بـ”1000 كيلو متر ربع“ في منطقة ولد ربيع المحاذية لمأرب، بمحافظة البيضاء.

وقال بادي إن "بيان ما يسمى الناطق الرسمي للمليشيات الذي زعم فيه تحقيق انتصارات بمديرية ولد ربيع والمناطق المجاورة لها بالبيضاء، امتداد لاكاذيب المليشيات الانقلابية“.

ولفت إلى أن حديث الحوثيين عن تحقيق انتصارات” يهدف إلى الهاء الشعب اليمني عن المآسي والكوارث التي تسببوا بها خلال ستة أعوام من الانقلاب“.

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وتابع قائلا:”المليشيات تسعى عبر اختلاق انتصارات مزيفة ووهمية إلى رفع معنويات أنصارها بعد الضربات التي تلقتها في جبهات القتال مؤخرا، خاصة في محافظات مأرب، والجوف، ومديرية نهم شرق العاصمة (صنعاء) “.

واتهم بادي، في التصريح ذاته، جماعة الحوثي بإطلاق عدد من القيادات والعناصر الارهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، من سجونها ومعتقلاتها؛ قائلا انه سيتم الكشف عن تفاصيل متعلقة بهذا الموضوع قريبا(لم يحدد الوقت).

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جماعة الحوثي بشأن ما ذكره بادي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعيةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.