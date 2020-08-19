سفينة بنغالية متضررة بانفجار بيروت في طريقها لتركيا للصيانة

بيروت / الخليج 365

السفير التركي لدى بيروت هاكان تشاقيل:

- السفينة البنغالية التي تعمل تحت إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل)، ستجري صيانتها في تركيا

- السلطات التركية والبنغالية المعنية توصلوا لاتفاق من أجل إصلاح السفينة (طراز كورفيت)

- ستصل السفينة إلى تركيا خلال الأيام القادمة

تعتزم تركيا إجراء صيانة لسفينة عسكرية تابعة لبنغلاديش، تضررت جراء الانفجار الهائل الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس/آب الجاري.

وقام السفير التركي لدى بيروت هاكان تشاقيل والملحق العسكري بايرام بويان، الثلاثاء، بزيارة للسفينة المتضررة.

وأفاد السفير، في تصريح لمراسل الخليج 365 عقب الزيارة، أن السفينة البنغالية التي تعمل تحت إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل)، ستجري صيانتها في تركيا.

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وأوضح أن السلطات التركية والبنغالية المعنية توصلوا لاتفاق من أجل إصلاح السفينة (طراز كورفيت)، مشيرا إلى أنها ستصل إلى تركيا خلال الأيام القادمة.

وخلف انفجار مرفأ بيروت نحو 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، في 10 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن حلت، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ الانفجار، شهد لبنان احتجاجات تتهم السلطة الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة، وتطالب باستقالة كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، برئاسة نبيه بري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.