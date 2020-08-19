قدم.. الزمالك يعود بتعادل مخيب من لقاء "إف سي مصر"

اسطنبول/ مثنى الأحمد/ الخليج 365
حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء "إف سي مصر" وضيفه "الزمالك"، في مباراة، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية بالجولة 20 من منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقدم الفريقان مباراة دون المستوى، حيث فشل الزمالك في التسجيل بمرمى عصام ثروت، كذلك لم تنجح محاولات أصحاب الأرض في هز شباك محمود عبدالرحيم "جنش" قائد الزمالك.
وبدا تأثر الزمالك خلال المباراة بالتغييرات الكبيرة التي أحدثها مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي دفع بعدد كبير من الناشئين والبدلاء، بهدف إراحة الأساسيين قبل القمة المرتقبة ضد الخصم الأزلي نادي الأهلي.
وبهذه النتيجة، استعاد الزمالك المركز الثاني بعد أن رفع رصيده للنقطة 39، فيما وصل إف سي مصر للنقطة 13 في المركز الثامن عشر والأخير.
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