الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

غزة /الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قصفه عدداً من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تصريح وصل الخليج 365، إن "طائرات مقاتلة وطائرات تابعة للجيش، هاجمت مؤخرًا عددًا من الأهداف لحماس في غزة".
وأضاف المتحدث، أنه تم خلال الهجوم استهداف مجمع عسكري لإحدى الوحدات الخاصة التابعة لحركة حماس.
ونقل مراسل الخليج 365، عن شهود عيان، أن مقاتلات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل موقع "عبيدة" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وبحسب المراسل، فقد تضررت عدة منازل للسكان من جراء القصف، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات (حتى الساعة 8:30 ت.غ).
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، دوت صافرات الإنذار في بلدة عسقلان (جنوب) ومستوطنات إسرائيلية قريبة من غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.
وتسود أجواء قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، في استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف داخل القطاع.
والثلاثاء، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بتصعيد إسرائيل هجماتها على القطاع، ردا على إطلاق البالونات.
وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، اندلاع 39 حريقا في مستوطنات قريبة من القطاع جراء البالونات.
ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يهدفون إلى إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن القطاع المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.
وأغلقت إسرائيل مؤخرا معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة وحظرت نقل الوقود للقطاع، والصيد في بحر غزة تماما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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