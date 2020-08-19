برشلونة يعلن إنهاء عقد أبيدال

أعلن نادي برشلونة، إنهاء العقد المبرم بينه وبين إيريك أبيدال المدير الرياضي للفريق الكتالوني.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر برشلونة بيانًا رسميًا أكد خلاله التوصل لاتفاق مع أبيدال على إنهاء العقد الملزم للطرفين.

وأعرب النادي الكتالوني عن امتنانه لأبيدال على الاحترافية والالتزام والتفاني والمعاملة الجيدة التي طالما أظهرها تجاه الجميع خلال فترة توليه منصب المدير الرياضي.

برشلونة بدأ مرحلة التغيير التي سبق وأعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي عقب الهزيمة المذلة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.