شرارة لحام تتسبب بتفحم مستودع كبير للاسفنجً بنجران

أخمدت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران اليوم حريقاً اندلع بمستودع للاسفنج والأثاث تبلغ مساحته 1500 م2 تقريباً وذلك بحي الصناعية ، نتيجة أعمال لحام قريبة من المواد الاسفنجية، دون تسجيل أي إصابات.

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