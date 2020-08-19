شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة استخدام مولد رمز الاستجابة السريعة في جوجل كروم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يشتمل إصدار جوجل كروم المخصص للحواسيب المكتبية وأجهزة أندرويد على مولد لرمز الاستجابة السريعة (مربع الباركود).

ويتيح هذا المولد للمستخدم إمكانية تحويل عناوين مواقع الويب المفتوحة لصورة كود مناسبة لكي يتم مشاركتها مع الآخرين، كما يمكن استعمال المولد للمزيد من عمليات الإدخال الأخرى.

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ولم يتم تنشيط المولد بشكل قياسي حتى الآن، ويمكن للمستخدم تجريبه من خلال كتابة «chrome://flags» في سطر العنوان، أما في إصدار سطح المكتب فإنه يجب البحث عن المدخل «#sharing-qr-code-generator»، ثم النقر على بند الإتاحة «Enabled».

وبالنسبة للهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد فإنه يجب البحث عن المدخلين «#share-qr-code» و «#sharing-qr-code-generator» والنقر على الإتاحة «Enabled».

ويمكن للمستخدم في إصدار سطح المكتب من متصفح جوجل كروم استدعاء المولد في أي وقت عن طريق قائمة السياق، وذلك من خلال النقر على الزر الأيمن للفأرة واختيار البند “إنشاء رمز استجابة سريعة لهذه الصفحة”، وبدلاً من ذلك تعمل هذه الوظيفة أيضاً عن طريق النقر على زر رمز الاستجابة السريعة على الجانب الأيمن من سطر العنوان.

ويتضمن رمز الاستجابة السريعة، الذي يظهر بعد ذلك، عنوان موقع الويب المفتوح حالياً، ويمكن للمستخدم تغيير المحتوى حسب الرغبة من خلال إدخال عنوان ويب مختلف أو أي نص آخر في الخانة أسفل رمز الاستجابة السريعة، والذي يمكن مشاركته كرمز أو تنزيله كصورة بعد ذلك، لكي يتم تضمينه في رسالة إلكترونية أو مستند.