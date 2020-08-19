وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الملك سلمان عن "شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية".
كما أعرب العاهل السعودي عن "شكره وتقديره ولأبنائه وبناته المواطنين، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته المستشفى، وفقا لوكالة "واس".
كان الملك سلمان ظهر في مقاطع مصورة، الأربعاء 12 أغسطس/آب، وهو يغادر العاصمة الرياض بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وظهر الملك سلمان في الفيديو الأول وهو يتوجه نحو ساحة صالة مطار، لركوب الطائرة برفقة عدد من مساعديه الذين ارتدوا جميعا الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، بينما لم يظهر العاهل السعودي بالقناع الواقي.
وفي هذا الصدد، قالت "واس"، إن العاهل السعودي وصل إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.
هذا وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن يوم الخميس 30 يوليو/تموز الماضي، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد شفائه.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتحدث لأول مرة عن حالته الصحية ويوجه رسالة إلى الزعماء العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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