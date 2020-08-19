ترامب يعلن تأجيل المحادثات التجارية مع الصين بسبب كورونا

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واشنطن، 19 أغسطس - سبوتنيك. وأضاف ترامب ردا على أسئلة الصحفيين في أريزونا: "لا أريد التحدث مع الصين الآن".

وفي سياق متصل، قال السيناتور جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، إن الرئيس ترامب، لا يملك خطة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حتى الآن.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "ترامب ليس لديه خطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد حتى الآن".

وتابع: "لا يملك ترامب خطة للسيطرة على الوباء"، مضيفا: "فشله في القيادة يكلف الأمريكيين أرواحهم".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 21.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 775 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.