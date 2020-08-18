شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافع التأمين الصحي على منظومة القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد مجلس الضمان الصحي على أهمية توفير التأمين الصحي للموظف وأفراد أسرته والمشمولون بالنظام وذلك بهدف تحسين أدائهم وشعورهم بانتمائهم للعمل. وأوضح المجلس، في بيان عبر “تويتر”، أن عوائد التأمين الصحي على القطاع الخاص تتمثل في تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم واستشعارهم باهتمام جهة العمل بوضعهم الصحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على منافع التأمين الصحي على منظومة القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.