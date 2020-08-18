شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار غزيرة على 5 محافظات بمكة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على 5 محافظات بمنطقة مكة تستمر حتى السبت المقبل.

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وفي سياق متصل، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات والكامل تستمر حتى السبت المقبل.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني على أهمية أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام وفقاً للإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.