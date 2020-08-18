شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الحوادث.. نصائح مهمة من «المرور» لقائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، حيث يعد ذلك من أكثر مسببات الحوادث المرورية.

وقالت الإدارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “يُعد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من أعلى مسببات الحوادث المرورية، فلا تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر من أجل مكالمة هاتفية”.

ونصحت الإدارة العامة للمرور بما يلي أثناء القيادة:

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– ترك الهاتف جانبا والحرص على وضع القيادة.

– في حال الضرورة لاستخدام الجوال توقف على جانب الطريق.

– تأجيل مكالماتك حتى تصل لوجهتك.

– حدد موقع الوصول قبل الانطلاق.