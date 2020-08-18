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وتابع البيان: "جلسة الاستماع التي جاءت استنادا إلى إشارة قضائية من النيابة العامة التمييزية تقضي بالتحقيق بمضمون كتاب رفعه أعضاء المجلس البلدي لمنطقة بعبدا - اللويزة إلى رئيس البلدية الذي رفعه بدوره إلى قيادة الجيش لإجراء المقتضى".
وختم: "وقد عمدت مديرية المخابرات إلى إجراء كشف على المكان المذكور للمرة الثانية خلال هذا العام، ليتبين عدم صحة المزاعم والإدعاءات التي تحدثت عن إمكانية وجود أسلحة وذخائر وأثارت مخاوف المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني: لا صحة لادعاءات رئيس حكومة العدو عن إمكانية وجود أسلحة في منطقة بعبدا اللويزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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