القيادات الفلسطينية ترفض ما قامت به الإمارات من اتفاق مع إسرائيل

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موسكو، 18 أغسطس - سبوتنيك. ودعت القيادات الفلسطينية في بيانها الختامي لاجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات، للتراجع عن هذا "الخطأ التاريخي".

ونص البيان الختامي لاجتماع القيادات الفلسطينية على ما يلي:

- دولة فلسطين ترفض وتستنكر ما قامت به الإمارات من "تطبيع مع الاحتلال"، وتدعوها للتراجع عن هذا الخطأ التاريخي.

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- منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي وحدها صاحبة الحق بالحديث باسمه.

- نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والإسلامية.

ودعت القيادات الفلسطينية السكرتير العام للأمم المتحدة، إلى رفض كل ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.