"أنصار الله": 27 غارة جوية للتحالف على 5 محافظات يمنية

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وأضاف أن التحالف أغار على محافظة الحديدة غرب اليمن، مستهدفاً بـ 6 غارات مزرعة الحاشدي في منطقة العرج بمديرية باجل شمال الحديدة.
وذكر أن محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع السعودية، تعرضتا إلى 4 غارات جوية توزعت بغارتين على منطقة آل علي في مديرية رازح غرب صعدة، وغارتين على منطقة اللبنات في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.
وأشار إلى استهداف طيران التحالف محافظة البيضاء وسط اليمن، بغارة على مديرية ولد ربيع شمال غربي البيضاء.
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