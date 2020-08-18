الصحة المصرية: الترقب والحذر مستمر حتى إذا سجلنا صفر إصابات بفيروس كورونا

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستعين بأحدث التجهيزات والمعامل المركزية وفروعها لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا

وتابع: "مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية شديدة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية"

ولفت مجاهد إلى أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا في مصر ارتفع تدريجيا وهذا ساعد في انخفاض في أعداد الإصابات، منوها إلى أنه تم فتح 360 مستشفى تابعة للوزارة كمستشفيات للعزل لاستقبال مصابي كورونا، خلال الفترة الأخيرة عندما انخفضت الأعداد تم الاعتماد على العزل المنزلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد أصبحت عالية، مناشدا المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة أن يتوجهوا إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية وهي تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الأمراض المزمنة من خلال تطبيق "صحة مصر".

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وشدد خالد مجاهد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أننا في فترة الترقب والحذر حتى لو وصلنا إلي صفر إصابات.

وحذر مجاهد من الاستهانة بالإجراءات الوقائية حتى لو انخفضت الإصابات، مضيفا: "إذا زادت الاعداد قد تؤدي إلى إجراءات الإغلاق وهذا يؤثر على المواطن".