© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وتابع: "مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية شديدة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية"
ولفت مجاهد إلى أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا في مصر ارتفع تدريجيا وهذا ساعد في انخفاض في أعداد الإصابات، منوها إلى أنه تم فتح 360 مستشفى تابعة للوزارة كمستشفيات للعزل لاستقبال مصابي كورونا، خلال الفترة الأخيرة عندما انخفضت الأعداد تم الاعتماد على العزل المنزلي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد أصبحت عالية، مناشدا المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة أن يتوجهوا إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية وهي تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الأمراض المزمنة من خلال تطبيق "صحة مصر".
وشدد خالد مجاهد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أننا في فترة الترقب والحذر حتى لو وصلنا إلي صفر إصابات.
وحذر مجاهد من الاستهانة بالإجراءات الوقائية حتى لو انخفضت الإصابات، مضيفا: "إذا زادت الاعداد قد تؤدي إلى إجراءات الإغلاق وهذا يؤثر على المواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية: الترقب والحذر مستمر حتى إذا سجلنا صفر إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.