مسؤول إماراتي لـ"قناة عبرية": صفقة الأسلحة المتقدمة على طاولة المفاوضات مع إسرائيل وأمريكا

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، حوارا قصيرا مع المسؤول الإماراتي ـ لم تسمه - مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلاله أن صفقة الطائرات المتقدمة التي تطلبها بلاده من أمريكا ستطرح على طاولة مفاوضات ثلاثية بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا.

وأشار المسؤول في حاوره للقناة العبرية إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت الإمارات تضع نصب أعينها تجاه الأسلحة الأمريكية المتطورة، حيث تعتبر بلاده اتفاق السلام مع إسرائيل بمثابة قفزة إلى الأمام نحو الحصول على الأسلحة المتقدمة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت عن احتواء اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات على بند سري، يتعلق بتزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز "F-35" وطائرات إسرائيلية متطورة دون طيار.

شددت الصحيفة على أن البند سري للغاية ولم يعلن عنه، كما قالت مصادر أمريكية وإماراتية لها، إن قيمة الصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.

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من جانبه، أوضح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن "إسرائيل لم تغير موقفها المعارض لبيع أسلحة كاسرة لتفوق تل أبيب وتكنولوجيا أمنية متطورة إلى جميع دول الشرق الأوسط".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل، والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

بدوره، أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اليوم نفسه، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.