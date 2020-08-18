الخارجية السودانية تنفي تصريحات متحدثها الرسمي حول التطبيع مع إسرائيل

ونقل
قناة "العربية" عن وزير خارجية السودان المكلف عمر قمر الدين، قوله: "تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح".
الخارجية السودانية تنفي تصريحات المتحدث الرسمي حول العلاقة مع إسرائيل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 18, 2020
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وأضاف أن "العلاقات مع إسرائيل لم تناقش بأي شكل من الأشكال، كما لم يتم تكليف الناطق الرسمي بالإدلاء بتصريحات بشأن العلاقة مع إسرائيل".
وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".
وأضاف المتحدث في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.
وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.
وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.
وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".
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