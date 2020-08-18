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ولفتت الوكالة إلى أن بيان خلية الإعلام الأمني قال إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر.
وأضافت: "تبين أن موقع انطلاق الصاروخ كان من قرية الفياض جنوب شرق المطار".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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