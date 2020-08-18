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العراق... سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي

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© Photo / Security Media Cell

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني أكدت الأنباء التي تحدثت عن قصف صاروخي استهدف محيط مطار بغداد.

ولفتت الوكالة إلى أن بيان خلية الإعلام الأمني قال إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر.

وأضافت: "تبين أن موقع انطلاق الصاروخ كان من قرية الفياض جنوب شرق المطار".

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