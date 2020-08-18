شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: علاقة وثيقة ومصالح مشتركة بين الحوثيين والجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي في حديث لقناة "العربية" إن الميليشيات الحوثية تحاول التضليل بشأن البيضاء، موضحا أن هناك علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين الحوثيين والجماعات الإرهابية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن، أن الميليشيات الحوثية حاولت استغلال وقف النار لتحقيق تقدم.

وفى وقت سابق، أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن قواته اعترضت ودمرت اليوم الأحد صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الصاروخ أطلق باتجاه "الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف عن تدميره عددًا من طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء تجاه حدود البلاد.