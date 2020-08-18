شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم الثلاثاء، مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العمانى، و أن التشكيل الجديد تضمن تعيين فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، و شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، و ذى يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة و الرياضة و الشباب، و خالد بن هلال بن سعود البوسعيدى وزيرا لديوان البلاط السلطانى، و الفريق أول سلطان بن محمد النعمانى وزيرا للمكتب السلطانى، و حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدى وزيرا للداخلية.

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و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يتضمن التشكيل الجديد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزيرا للخارجية، و سلطان بن سالم بن سعيد الحبسى وزيرا للمالية، و الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمى وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، و الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحى وزيرا للطاقة والمعادن، و الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزيرا للصحة، و الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، و سعود بن هلال بن حمد البوسعيدى وزيرا للدولة و محافظا لمسقط، و الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدى وزيرا للعدل و الشؤون القانونية.

و تضمن التشكيل الوزارى أيضا، تعيين الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصى وزيرا للإعلام، و محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدى وزيرا للدولة و محافظا لظفار، و إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدى وزيرا للدولة و محافظا لمسندم، و سالم بن محمد بن سعيد المحروقى وزيرا للتراث و السياحة، و الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسى وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، و الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلى وزيرا للإسكان والتخطيط العمرانى، و الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، و المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولى وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، و الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقرى وزيرا للاقتصاد، و قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، و الدكتور محاد بن سعيد بن على باعوين وزيرا للعمل فى سلطنة عمان.