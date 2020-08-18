شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يطلب منحا مالية من الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيطلب منحا مالية من الولايات المتحدة خلال زيارته إلى واشنطن، موضحا أن الكاظمي سيطلب منحا مالية تتعلق بالملف الإنساني العراقي، خاصة ما يتعلق بملفي النازحين وفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، يسعى مصطفى الكاظمي إلى استثمار الرغبة الأمريكية في تعزيز العلاقة مع العراق وطلب المنح منها وطلب مساعدتها أيضا في الحصول على منح أخرى من المجتمع الدولي.

Advertisements

وغادر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية وسيلتقي الكاظمي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد غد الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.