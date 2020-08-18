شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى لبنانى يؤكد حزب الله لم يقدم أى مساعدات لكشف قضية اغتيال الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكرم رباح الباحث السياسى اللبناني، إن المحكمة أدانت أحد قيادى حزب الله سليم عياش وهو مدان أخلاقيا وسياسيا ودوليا في اغتيال الحريرى. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: روسيا أمنت نظام الأسد في القضية وحزب الله، وحسن نصر الله لم يقدم أي مساعدات لكشف قضية اغتيال الحريرى ولن يقدم سوى ما يقضى على ما تبقى من لبنان، وعدم وجود دليل إدانة لنظام الأسد من اغتيال الحريرى لا يعنى براءته، وإدانة عياش لا تعنى أن هناك شبكات إيرانية متورطة في العملية.

وتابع: حزب الله لن يسلم عياش وهو لم يقدم أي مساعدات في انفجار مرفأ بيروت ولا يكترث للدماء اللبنانيية التي تسيل.

وكانت أدانت المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاى، فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى، سليم عياش العضو في حزب الله، المتهم الرئيسي باغتيال الحريري، مؤكدة تورطه بتهمة القتل العمد، كما قضت محكمة اغتيال الحريري ببراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وهم حسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي.

وحاكمت هيئة المحكمة في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، وهم: سليم عياش، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.