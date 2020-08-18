شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى: حزب الله أصبح جيشا إرهابيا يعمل فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، أفيف كوخافي، إن حزب الله أصبح جيشا إرهابيا يعمل في بيروت، موضحا أن حزب الله يعمل تحت رعاية عدم مبالاة من الحكومة اللبنانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أن الحكومة اللبنانية تلغي نفسها أمام حزب الله، لافتا إلى أن حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي في التعامل مع حزب الله.

وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أن مهمة قوات اليونفيل غير مجدية في الصيغة الراهنة.

فى سياق آخر، أكدت منظمة الأمم المتحدة على استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان.

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وفى وقت سابق اعتبر الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن تحقيق العدالة فى جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريرى ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع فى كشف ملابسات الجريمة البشعة والتى هددت الاستقرار والسلم الأهلى فى لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

ودعا الرئيس اللبنانى – فى بيان له – جموع اللبنانيين إلى أن يكون الحكم الذى صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف رفيق الحريرى ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أى محاولة تستهدف إثارة الفتنة. مضيفا: ".. لاسيما وأن من أبرز أقوال الشهيد أن ما من أحد أكبر من بلده".

وأعرب عون عن أمله فى أن تتحقق العدالة فى كثير من الجرائم المماثلة التى استهدفت قيادات لبنانية لها فى قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغا.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أدانت أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى و21 شخصا آخرين والتى وقعت فى شهر فبراير 2005 ، فى حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين فى القضية.