شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الحريرى يطالب بتعديل دستور لبنان وفصل الدين عن السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا بهاء الحريرى، نجل رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى، إلى العمل على تعديل الدستور وفصل الدين عن السياسة، كما شدد على أهمية ترتيب البيت الداخل اللبنانى بعد الأحداث التى شهدها خلال الأعوام السابقة.

وقال نجل الحريرى فى مقابلة على شبكة سكاى نيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء: المحكمة الخاصة بلبنان استندت إلى دلائل بأن عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى جاءت على خلفية سياسية.

Advertisements

وكان سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن اغتيال والده رفيق الحريرى كان قرارا سياسيا، ولبنان اليوم طالب بالحقيقة والعدالة، معلقا بقوله: "الحكاية مخلصتش والمحكمة مكملة".

وأضاف سعد الحريري في مقابلة خاصة على قناة العربية الحدث، أن المملكة العربية السعودية دعمت المحكمة الدولية لإيمانها بالعدالة، مشيرا إلى أن القاضى أقر أن اغتيال الحريرى أعقب المطالبة بمغادرة سوريا من لبنان.

ووجه الحريرى رسالة إلى حزب الله قائلا: "يجب أن يعلم حزب الله أن الجريمة لبسته، ويجب أن يسلم المتهم إلى المحكمة الدولية".