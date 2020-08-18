شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1245 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى 44803 حالات.

ذكر بيان لوزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل المختبرية، بلغ مليون و603 آلاف و925 منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 714.

كما تم تسجيل 1061 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 31002 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 1245 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.