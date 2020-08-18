شكرا لقرائتكم خبر عن السنيورة يؤكد أن عملية اغتيال الحريرى هدفها سياسى لتخلصه من الحكم والان مع تفاصيل الخبر
وأكد السنيورة، أن المحكمة قالت إن عملية اغتيال الحريري هدفها سياسى للقضاء عليه وتخلصه من الحكم.
وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاى، فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى، سليم عياش العضو في حزب الله، المتهم الرئيسي باغتيال الحريري، مؤكدة تورطه بتهمة القتل العمد، كما قضت محكمة اغتيال الحريري ببراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وهم حسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي.
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