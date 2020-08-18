شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتجاجات فى سوريا دعما للجيش بعد استهدافه فى تل الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع كبير من سكان محافظة الحسكة وقفات احتجاجية أمام القصر العدلى والمركز الثقافي في القامشلى استنكاراً للعدوان الأمريكي على حاجز للجيش السورى فى تل الذهب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وندد المشاركون في الوقفات بالعدوان الأمريكي الذي استهدف حاجزاً للجيش العربي السوري في تل الذهب بريف القامشلي ودعوا إلى مقاومة الاحتلال الأمريكي والالتفاف حول الجيش وتفعيل دور المقاومة الشعبية لطرد المحتل الذي ينتهك السيادة السورية ويسرق الثروات.