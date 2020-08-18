شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرات الإسرائيلية تستهدف أحد مواقع الفصائل الفلسطينية شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الطيران الإسرائلى شن غارات على أحد المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية شرق غزة بعد استهداف صاروخ أطلق من قطاع غزة إحدى المستوطنات قرب عسقلان، حيث أطلقت صفارات الإنذارت بالمدينة.

فى غضون ذلك، قصفت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أرضا زراعية بمحيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وشهود عيان القول، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع شمال بيت لاهيا، وأراضى زراعية، فى وقت أطلقت فيه البحرية الإسرائيلية عدة قذائف فى عرض بحر شمال غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين الفلسطينيين.

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وتوقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل اليوم الثلاثاء، بعد أقل من أسبوع على تعليق إسرائيل شحنات الوقود للقطاع الفلسطيني بسبب إطلاق بالونات حارقة أدت لنشوب حرائق بأحراش وأراض زراعية في جنوب إسرائيل.