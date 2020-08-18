المتحدث باسم الجيش اليمنى ينفى أى تقدم للحوثيين فى البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى العميد الركن عبده مجلى، المتحدث باسم الجيش اليمنى أى تقدم للحوثيين فى البيضاء باليم،، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وفى وقت سابق كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، عن أدلة تشير إلى أن الأسلحة الإيرانية التي تقدمها طهران إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن يتم تهريبها بواسطة شبكات إجرامية إلى منطقة القرن الأفريقي.
وأشارت المبادرة في تقرير جديد إلى مصادرة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم 24 يونيو ، لقارب شراعى يحمل أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية فى اليمن، وشملت الشحنة المضبوطة مئات البنادق الهجومية، فضلاً عن بنادق قنص، وأسلحة آر بى جي، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وكانت هذه الضربة هى الأحدث ضمن عدد من عمليات الاعتراض البحرية المماثلة التى تعود إلى أواخر عام 2015.
ونقلت صحيفة الرؤية، أن المبادرة لفتت إلى إشارة وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو إلى عملية التحالف المذكورة في معرض حثه لمجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في منتصف أكتوبر المقبل.
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