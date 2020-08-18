عملية عسكرية للجيش العراقى تسفر عن مقتل 10 عناصر من داعش فى قضاء مخمور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى عملية عسكرية نوعية بإسناد من طيران التحالف فى قضاء مخمور وجبال قرة جوخ.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: كما تم تدمير 9 كهوف ومستودع للأغذية والأدوية.
وفى وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط بالقرب من معسكر التاجي".
وأضاف المصدر الذى طلب عدم كشف اسمه، أن "اعمدة الدخان تصاعدت بالقرب من معسكر التاجي".
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