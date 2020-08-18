شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ فى محيط مطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ فى محيط مطار بغداد الدولى. وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر". وأضافت "تبين أن انطلاقه كان مِن قرية الفياض جنوب شرق المطار".

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