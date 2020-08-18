شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 أدلة تثبت فضيحة تمويل قطر لـ"حزب الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم تثبت التحقيقات تورط النظام القطرى فى تمويل ودعم المتطرفين والإرهابيين فى العالم، ويرصد الفيديو التالى تقريرا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية والتى ألقت الضوء على تمويل الدوحة شحنات الأسلحة إلى جماعة حزب الله المصنفة لدى واشنطن إرهابية.

التقرير أكد أن قطر تمول شحنات الأسلحة إلى جماعة حزب الله الإرهابية، وبحسب التفاصيل التى نشرتها فوكس نيوز، فقد اخترق جايسون ج. وهو مقاول أمن خاص، أعمال شراء الأسلحة فى قطر كجزء من عملية تخفى أكبر. وصرح لشبكة فوكس نيوز الأسبوع الماضى بأن "أحد أفراد العائلة المالكة" يُزعم أنه سمح بتوصيل معدات عسكرية إلى الكيان المصنف إرهابيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في لبنان.