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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سائق متهور خرج جسده من الشاحنة أثناء سيره بالأردن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة استعراضه، تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، لرجل يقود سيارة صهريج يخرج جسده بطريقة استعراضية خلال القيادة تاركا تارة القيادة، حيث فتح باب السيارة، مما آثار العديد من الانتقادات عبر السوشيال ميديا. ضبطت إدارة السير بالمملكة الأردنية الهاشمية، سائق سيارة خروج جسده خارجها خلال سيرها بطريقة استعراضية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع رؤيا الأردني.
وذكرت إدارة السير بالمملكة الأردنية الهاشمية، إدارة السير، عبر حسابها بموقع فيس بوك، أن تم ضبط سائق صهريج متهور خرج من المركبة أثناء مسيرها.
وأضافت "باشر العاملون في إدارة السير المباحث المرورية التحقيق في مقطع فيديو انتشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لصهريج مياه يقوم سائقه بقيادته بصورة متهورة واستعراضية، متمثلة بفتح الباب و خروج السائق من المركبة وتركها تسير بدونه بسرعة عالية وبشكل مستهتر وغير مبالي بحياته ومشكلاً خطراً على مستخدمي الطريق".
وأوضحت، حيث تم بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من تحديد المركبة وسائقها وجرى ضبطهما وحجز المركبة في ساحة الحجز المخصصة لذلك، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق.
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