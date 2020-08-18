شكرا لقرائتكم خبر عن الرى السودانية تؤكد ارتفاع منسوب نهر عطبرة وتحذر من مخاطر الفيضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، توالى انخفاض وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية – الأثيوبية" ليوم غدٍ الأربعاء، إلى حدود 550 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار فى حوض العطبراوى فى يومى 16 و17 أغسطس 7 و17 ملم على التوالى، التى ربما تؤدى إلى ارتفاع إيراد نهر عطبرة فى اليومين القادمين.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غدٍ الأربعاء، على النحو التالي:

القطاع: الدمازين – سنار سيشهد انخفاضا فى حدود 15 سم.

القطاع: سنار - الخرطوم سيشهد استقرارا.

القطاع: الخرطوم - شندى سيشهد ارتفاعا فى حدود 5 سم.

القطاع: شندى - عطبرة سيشهد استقرارا.

القطاع: خشم القربة - عطبرة سيشهد استقرارا.

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القطاع: عطبرة - سد مروى سيشهد استقرارا.

القطاع: سد مروى - الدبة سيشهد استقرارا.

القطاع: الدبة - دنقلا سيشهد استقرارا.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل فى المحطات الرئيسية لليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء ويوم الخميس مرتفعة، حيث سجلت مدينة ود مدنى اليوم الثلاثاء 20.50 مترا ويتوقع ان تسجل غدا الاربعاء 20.43 متراً ويوم الخميس 20.41 مترا، فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدنى 21 مترا فى أغسطس 1946.

وسجلت محطة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، 17.12 متراً ويتوقع أن تسجل غدا الأربعاء 17.14 مترا والخميس 17.12 مترا، بينما كان أعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 مترا فى سبتمبر من العام الماضى، بينما سجلت محطة شندى، اليوم الثلاثاء 17.79 مترا ويتوقع أن تسجل غدا الأربعاء 17.83 مترا ويوم الخميس 17.85 مترا، مقارنة بأعلى منسوب 18.07 مترا، سجل أيضا فى أغسطس من العام الماضى.

محطة عطبرة سجلت اليوم 16.10 متراً ويتوقع أن تسجل غداً 16.10 مترا ويوم الخميس 16.12 متراً، وكانت عطبرة سجلت أعلى منسوب لها 16.64 مترا فى أغسطس 2001

محطة دنقلا سجلت اليوم 15.09 مترا ويتوقع ان تسجل غدا الاربعاء 15.12 مترا ويوم الخميس 15.12 مترا، وكان اعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 مترا فى اغسطس 2001

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.



