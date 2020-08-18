شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 5 أشخاص بسبب الإصابة بفيروس كورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 51764 شفي منها 425 وتوفيت 68 حالة. وتوزعت مجمل الإصابات في حلب 18 إصابة، و17 في اللاذقية، و12 في دمشق، و9 حالات في السويداء وسجلت أول إصابة في البلاد في 22 مارس الماضي لشخص وافد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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