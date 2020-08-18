العراق.. 10 قتلى من "داعش" بعملية عسكرية في نينوى

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، مقتل 10 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية عسكرية، بإسناد من التحالف الدولي، في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال اللواء "يحيى رسول"، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، إن "قوات من جهاز مكافحة الإرهاب، بإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، شرعت بتنفيذ عملية عسكرية نوعية في مناطق مخمور وجبال قرى جوخ جنوب الموصل (مركز نينوى)".

وأضاف أن "العملية العسكرية أسفرت عن قتل 10 من عناصر داعـش وتدمير كهوف (يختبأ بها عناصر التنظيم) ومستودع للأغذية والأدوية".

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وزادت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلنت بغداد، أواخر 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها، منذ صيف 2014، وتمثل نحو ثلث مساحة العراق.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من العراق، ويشن هجمات من حين إلى آخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.