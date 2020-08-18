الجيش الإسرائيلي يزعم إطلاق صاروخ من غزة

زين خليل/الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة داخل الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان للجيش عقب إعلانه دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان (جنوب) ومستوطنات ما يسمى "غلاف غزة".

ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل.

فيما لم يصدر تعقيب فوري من أي جهة فلسطينية في غزة على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن "التصعيد يأتي بعد مغادرة الوفد المصري الذي زار القطاع ووصوله إسرائيل لإجراء مباحثات بهدف التوصل إلى تهدئة بين تل أبيب وحماس".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بشن عملية عسكرية على خلفية إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه المستوطنات القريبة.

وبحسب هيئة البث قال نتنياهو "نستعد لإمكانية جولة (تصعيد) أو جولات"، معتبرا أن "حماس ترتكب خطأ جسيما إذا استمرت في ذلك (إطلاق البالونات)".

وأضاف "نعتبر اندلاع حريق كإطلاق صاروخ".

وشهدت المستوطنات المحاذية للقطاع، الثلاثاء، اندلاع 39 حريقا جراء البالونات الحارقة، وفق المصدر ذاته.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يهدفون إلى إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن القطاع المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

وأغلقت إسرائيل مؤخرا معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة وحظرت نقل الوقود للقطاع، والصيد في بحر غزة تماما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.