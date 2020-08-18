مجلس الأمن "قلق بعمق" من تزايد مخاطر "صافر" باليمن

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أعرب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عن "القلق العميق بشأن المخاطر المتزايدة، لناقلة النفط صافر، قبالة سواحل اليمن"، ودعا جماعة الحوثي، إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير لتسهيل الوصول غير المشروط لخبراء الأمم المتحدة إلى الناقلة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.

ويهدد خزان ناقلة "صافر"، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، بكارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.

وقال دجاني، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس حول اليمن: "كرر أعضاء المجلس الإعراب عن القلق الشديد إزاء المخاطرة المتزايدة التي تشكلها الناقلة صافر".

والإثنين، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ان "المناقشات جارية مع جماعة أنصار الله (الحوثي) بشأن وصول الفريق الأممي إلى الناقلة".

Advertisements

والسبت، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن تسرب النفط من ناقلة "صافر" سيضر بشدة بالنظم البيئية للبحر الأحمر، حسب بيان صادر عن الناطق باسمه، استيفان دوجريك.

ولم تتم صيانة الناقلة القديمة منذ العام 2015 تقريبا، وقد تتسبب في حدوث تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة، وفقا للبيان.

وكانت جماعة الحوثي، المسيطرة على الحُديدة، تشترط بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة، ما جعل الأزمة تستمر سنوات.

ويعاني اليمن من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ العام 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.