هجوم صاروخي جديد ببغداد.. والكاظمي إلى واشنطن

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، أن مسلحين مجهولين استهدفوا محيط مطار بغداد الدولي بصاروخ "كاتيوشا".

وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة تتبع الدفاع)، في بيان، إن "صاروخ من نوع كاتيوشا سقط بمحيط مطار بغداد الدولي، من دون وقوع خسائر".

وأضافت أن "انطلاق الصاروخ تبين أنه من قرية الفياض جنوب شرق المطار".

ويوجد بالقرب من المطار قاعدة "فكتوريا"، وهي تضم قواتا من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وهذا هو خامس هجوم صاروخي منذ الخميس، واستهدفت 3 هجمات مطار بغداد، إضافة إلى قاعدتين عسكريتين تضمان دبلوماسيين وجنودا أمريكيين، والمنطقة الخضراء، حيث توجد السفارة الأمريكية.

وتمثل هذه الهجمات، بحسب مراقبين، إحراجا لرئيس الحكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي توجه الثلاثاء إلى واشنطن في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة.

ومنذ أشهر، يتعرض جنود ودبلوماسيون أمريكيون في العراق لهجمات تتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بشنها.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.