ليبيا.. مليشيات حفتر تعلن فتح الموانئ النفطية

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الثلاثاء التراجع عن قرار غلق الموانئ والحقول النفطية، وفتحها مجددا.

وقال ناجي المغربي، رئيس حرس المنشآت النفطية، التابع لمليشيا حفتر، في مقطع فيديو، إنه "لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية للتصرف في النفط".

وبرر المغربي التراجع "بوجود معاناة على المواطن الليبي جراء قرار الإغلاق".

والاثنين، اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وهايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، عقب اجتماع بطرابلس، على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاق الذي تفرضه قوات تابعة لمليشيا حفتر.

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وفي 12 أغسطس/آب الجاري، قالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغت نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير معظم المنطقة الغربية للبلاد من مليشيات حفتر والمرتزقة الاجانب.

ويحشد الطرفان قواتهما حول محافظتي سرت والجفرة، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.