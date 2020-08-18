العراق.. مصادرة شحنة أدوية "إسرائيلية المنشأ"

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، الثلاثاء، عن مصادرة أدوية بشرية إسرائيلية المنشأ في مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مركز جمارك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي قام باتلاف إرسالية (شحنة) أدوية بشرية تضم مواد مختبرية إسرائيلية المنشأ ممنوعة من الاستيراد ومخالفة لضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان أن "عملية الاتلاف تمت من قبل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض من ممثلي الجهات المختصة العاملة في المركز المذكور، وفق أحكام المادة (68 / ثانيا )من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل".

وأكدت الهيئة أن موظفيها "يعملون بشكل متواصل في ظل ظروف صعبة".

وقالت "رغم تزايد عدد الاصابات (بفيروس كورونا)، إلا أن العمل مستمر في جميع المراكز الجمركية ودون توقف من أجل خدمة البلاد وتسهيل دخول كافة المستلزمات الطبية والعلاجية، ومنع دخول المواد المخالفة والممنوعة والتي تمس حياة المواطنين".

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ولم توضح السلطات العراقية مصدر الشحنة والطريق التي سلكتها وصولا مطار بغداد.

ولا يقيم العراق علاقات مع إسرائيل، وأعلن رفضه اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، الذي أعلن الخميس، ووصف البرلمان الاتفاق بأنه "خيانة للأمتين العربية والإسلامية".

وفي 7 يوليو/تموز، تناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو لسفير العراق في واشنطن فريد ياسين يقول فيه "إن هناك أسبابا موضوعية قد تدعو إلى تطوير العلاقات مع إسرائيل"، أثارت غضب الشارع العراقي، وسارعت الخارجية إلى التنصل منها.

وأصدرت الخارجية في حينه بيانا أكدت فيه أن العراق "لم يتخلّ يوما واحدا عن موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض، والذي يقتل ويهجر ويدمر حياة الإنسان ظلما وعدوانا".

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