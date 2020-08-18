الأمم المتحدة تدعو لاحترام حكم "لاهاي" في "اغتيال الحريري"

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية، للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، تلا خلاله بيانا على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح البيان أن "الأمين العام أحيط علما بإصدار المحكمة الخاصة بلبنان حكمها اليوم، مؤكدا أهمية استقلالية ونزاهة المحكمة وداعيا الجميع إلى احترام قرارها".

ونقل البيان عن غوتيريش، قوله، إن "الحكم انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة، عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في ذلك اليوم (14 فبراير/ شباط 2005)".

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وأضاف: "أعرب الأمين العام عن تقديره العميق لتفاني وعمل القضاة والموظفين المشاركين في هذه القضية على مر السنين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خلال جلسة في مدينة لاهاي بهولندا، سليم عياش، عضو "حزب الله"، وبرأت المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم: حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.

وحدّدت المحكمة 21 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا لإصدار العقوبة بحق عياش في اغتيال الحريري عبر تفجير أثناء مرور موكبه بالعاصمة بيروت، في 14 فبراير 2005.

وانطلقت الجلسة وسط ترقب شديد، خارج وداخل لبنان الذي يعاني أوضاعا متردية للغاية، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث واستقطاب سياسي حاد.

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