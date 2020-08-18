كورونا.. وفاة في تونس و612 إصابة بفلسطين

تونس - فلسطين/ الخليج 365

أعلنت تونس، الثلاثاء، تسجيل وفاة واحدة جراء كورونا، فيما رصدت فلسطين 612 إصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة التونسية بتسجيل وفاة واحدة، و129 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 8 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2314، منها 57 وفاة، و1370 حالة تعاف.

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وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 612 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 83 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و3، منها 124 وفاة، و13 ألفا و799 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 22 مليونا و174 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 779 ألفا، وتعافى أكثر من 14 مليونا و894 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس.

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