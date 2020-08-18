اليمن.. الحوثيون يعلنون السيطرة على 1000 كم بمحافظة البيضاء

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، سيطرتها على مساحة كبيرة تقدر بـ"1000 كيلو متر مربع" في منطقة حيوية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، تابعه مراسل الخليج 365، فيما لم يتسن للأناضول على الفور الحصول على تأكيد من جانب الحكومة اليمنية.

وأوضح سريع أنه "تم القضاء على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء".

وتكمن أهمية "ولد ربيع" بأنها محاذية لحدود محافظة مأرب النفطية آخر معاقل الحكومة اليمنية الشرعية شمالي البلاد.

وأضاف أن قوات جماعته "تمكنت من تحرير 1000 كم مربع واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة ومئات الأحزمة والعبوات الناسفة".

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وتحدث عن سقوط أكثر من 250 قتيلا وجريحا وأسيرا من الطرف الآخر وتدمير 12 معسكرًا وتجمعا لهم خلال العملية العسكرية في مديرية ولد ربيع".

ولم يتطرق سريع إلى وجود خسائر في جماعته خلال المواجهات.

وتدور مواجهات بين الحوثيين ومسلحي المقاومة الشعبية الموالية للحكومة منذ حوالي شهر في هذه المديرية الإستراتيجية، لكن المقاومة عانت من نقص العتاد العسكري وعدم الإسناد الحكومي، وفق مصادر يمنية محلية.‎

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

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