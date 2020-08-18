اليمن "يأسف" لرفض مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران

اليمن/عزيز الأحمدي/ الخليج 365

أعربت الرئاسة اليمنية، الثلاثاء، عن أسفها لرفض مجلس الأمن الدولي، تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وأشادت بمساعي الولايات المتحدة "في مواجهة إرهاب طهران".

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، بالسفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، في مقر إقامة المسؤول اليمني بالعاصمة السعودية الرياض، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال صالح، إن "فشل المجلس في تمديد حظر الأسلحة على إيران، سيعود بتأثير سلبي مباشر، على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن "حكومته مستمرة في دعم جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن (مارتن غريڤيث) لإحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث (مؤتمر الحوار اليمني، المبادرة الخليجية، قرار مجلس الأمن 2216)، واستمرارها في محاربة الارهاب والانقلاب".

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والجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، إن "مجلس الأمن الدولي رفض محاولة لبلاده من أجل تمديد حظر السلاح المفروض على إيران منذ 13 عاما".

وتواجه إيران اتهامات بدعم وتهريب الاسلحة لجماعة الحوثي باليمن، التي تخوض قتالا عنيفا ضد القوات الحكومية منذ نحو 5 أعوام.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات.

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