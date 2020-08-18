مصر.. السجن 25 عاما "غيابيا" للقائم بأعمال مرشد الإخوان

إسطنبول/ الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالسجن المؤبد (25 عاما)، للقائم بأعمال مرشد الإخوان، محمود عزت، الذي لا يعرف مكانه منذ صيف 2013.

ووفق ما نقلته بوابة أخبار اليوم المملوكة للدولة، "قضت محكمة جنايات المنيا (وسط) بمعاقبة نائب مرشد الإخوان (سابقا والقائم بأعمال المرشد حاليا) محمود عزت و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا، فيما عاقبت 8 آخرين بالسجن 5 سنوات، وآخر براءة حضوريا".

وأضافت: "كان 17 متهما يواجه اتهامات بتكوين خلية إرهابية تهدف لقلب نظام الحكم وتخريب الاقتصاد".

ولم يصدر عن محامي جماعة الإخوان تفاصيل بشأن تلك القضية، غير أنهم عادة ما ينفون تلك التهم ويؤكدون تمسك موكليهم بالمعارضة السلمية في رفض النظام الحالي.

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وفي يوليو/ تموز 2019، كشف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، أن محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة بخير وليس صحيحا خبر وفاته.

وآنذاك أعلنت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للنظام عن وفاة عزت بمستشفي خارج مصر.

وتولى عزت المنصب الأعلى بالجماعة في 20 أغسطس/آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، بعد أن كان نائبا للمرشد آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت لم تعلن الجماعة عن مكان تواجده أو حالته الصحية أو كيفية إدارته للجماعة، غير أنه تصدر باسمه بيانات دورية في مناسبات مختلفة، وخرج بيان في يوليو/ تموز 2019 يؤكد أنه بخير.

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