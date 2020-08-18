تونس.. توقيف 96 مهاجرا غير نظامي

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، إحباط عمليات هجرة غير نظامية في اتجاه إيطاليا لـ96 شخصا في مناطق مختلفة من سواحل البلاد، ليل الأحد الإثنين.
جاء ذلك في بيانات متفرقة للداخلية التونسية، اطلع عليها مراسل الخليج 365.
وقالت الوزارة، إن دورية بحرية تابعة للحرس الوطني ضبطت 16 شخصا على متن مركب صيد بحري بسواحل جرجيس (جنوب شرق) يتجهون نحو إيطاليا.
وأضافت أن الحرس البحري تمكن أيضا من 15 شخصا من المنستير (شرق) و13 من "مدنين" (جنوب شرق)، و33 بطبرقة (شرق)، و15 من محافظتي مدنين ( جنوب شرق) وقابس ( جنوب شرق) و4 من قرقنة (جنوب)، كانوا يتجهون نحو أوروبا.
والإثنين، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع مسؤولين إيطاليين وأوروبيين بارزين، في قصر قرطاج، سبل مواجهة الهجرة غير النظامية.
وازدادت وتيرة الهجرة غير النظامية عبر سواحل تونس نحو أوروبا منذ 2011، فيما تشدد السلطات الخناق الأمني على منظمي هذه الهجرة.
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