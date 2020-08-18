إثيوبيا.. آبي أحمد يقيل وزير الدفاع و9 مسؤولين كبار

أديس أبابا/ الخليج 365

أقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، وزير الدفاع ليما ميجيرسا، من منصبه، وذلك في تعديل وزاري شمل استبدال 9 مسؤولين كبار، من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.

ووفق بيان حكومي صادر عن مكتب آبي أحمد، نقلته إذاعة "فانا" المحلية، أُقيل وزير الدفاع ليما ميجيرسا وعُيّن بدلًا منه كينيا ياديتا، رئيس السلام والأمن السابق في ولاية "أوروميا" الإقليمية.

يأتي ذلك بعد نحو 5 أيام من وضع ميجيرسا، الذي عُيّن في هذا المنصب منذ أبريل/ نيسان 2019، والمُقرّب من رئيس الوزراء الإثيوبي، قيد الإقامة الجبرية.

Advertisements

فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم تحديد إقامته بمنزله من أجل "سلامته الشخصية".

وتوتّرت علاقة ميجيرسا بحليفه آبي أحمد، بعد أن عارض وانتقد صراحة تحرّك الأخير لتفكيك الائتلاف الحاكم السابق، "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي"، من أجل تشكيل حزب "الازدهار" الحالي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.